Karabük Valisi Gürel Çorlu'da
40 dakika önce
Karabük Valisi Fuat Gürel, Tekirdağ'ın Çorlu içesine gelerek Kaymakam Cafer Sarılı ile görüştü.
Karabük
Valisi Fuat Gürel
, Tekirdağ
'ın Çorlu
içesine gelerek Kaymakam Cafer Sarılı
ile görüştü.
Karabük Valisi Fuat Gürel, Çorlu Hükümet
Konağı'na gelerek Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Sarılı, Vali Gürel'e Çorlu ile ilgili bilgi verdi. Ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA
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