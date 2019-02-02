Son Dakika Haberleri: Karabük Valisi Gürel Çorlu'da

Karabük Valisi Gürel Çorlu'da

40 dakika önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Tekirdağ'ın Çorlu içesine gelerek Kaymakam Cafer Sarılı ile görüştü.

Karabük Valisi Gürel Çorlu'da, System.String[]
Karabük Valisi Fuat Gürel, Tekirdağ'ın Çorlu içesine gelerek Kaymakam Cafer Sarılı ile görüştü.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Çorlu Hükümet Konağı'na gelerek Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Sarılı, Vali Gürel'e Çorlu ile ilgili bilgi verdi. Ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

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