Son Dakika Haberleri: Karabük Valisi Gürel'den Safranbolu Ziyareti

Karabük Valisi Gürel'den Safranbolu Ziyareti

36 dakika önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Gürel'den Safranbolu Ziyareti, System.String[]
Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerine Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüyle başlayan Gürel'i, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz ve kurum müdürleri karşıladı.

İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül'den asayiş ve trafik durumu hakkında bilgi alan Gürel, şubeleri ziyaret ederek polis memurlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından Safranbolu Devlet Hastanesini ziyaret eden Gürel, bir süre önce ameliyat olan Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/ PKK mensuplarınca şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar'ı ve Safranbolu Vergi Dairesi Müdürü Kader Öztürk'ü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Gürel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören'den çalışmalar hakkında bilgi aldı, daha sonra Safranbolu Belediyesi ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Son olarak Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünü ziyaret eden Gürel, kurul müdürü Mustafa Sucu'dan, tek yapı ölçeğindeki korunması gerekli taşınmazlar, sit alanları, taşınmaz kültür varlıklarına yardım sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında yıllar itibarıyla yapılan proje uygulama yardım tutarları, personel, araç ve bina bilgileri, 2018'de yürütülen faaliyetler ve yapılan işlemler ile projeleri onaylanan tescilli taşınmaz kültür varlıkları hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:42 Kaynak: AA

Osman Gül, Jandarma, Karabük, Safranbolu, Güncel
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