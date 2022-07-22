Karabük Valisi Gürel'den sporculara ziyaret - Son Dakika
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Karabük Valisi Gürel'den sporculara ziyaret

22.07.2022 18:25
Karabük Valisi Gürel'den sporculara ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 16 farklı branşta başlatılan yaz spor okullarında eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 16 farklı branşta başlatılan yaz spor okullarında eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yapılan futbol eğitimini izleyen Gürel, 29 Haziran'dan itibaren başlayan, tamamı ücretsiz olan ve 6-18 yaş gruplarına hitap eden yaz spor okullarına bugüne kadar binin üzerinde sporcunun katılım sağladığını söyledi.

Öğrencilere başarılar dileyen Gürel, tüm gençleri ve ailelerini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bu imkanlarından faydalanmaya, spor yapmaya ve tesisleri kullanmaya davet etti.

Gürel daha sonra güreş, tekvando, yüzme, voleybol ve jimnastik antrenmanlarını ziyaret ederek gençler, antrenörler ve velilerle sohbet etti.

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Kaynak: AA

gençlik, Karabük, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük Valisi Gürel'den sporculara ziyaret - Son Dakika

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