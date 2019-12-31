Karabük Valisi Gürel'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük Valisi Gürel'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Karabük Valisi Gürel'den yeni yıl mesajı

7 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Gürel'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Gürel, mesajında, umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha girmenin heyecanı içinde olduğunu belirtti.

2019 yılının Türkiye ve dünya için çok önemli gelişmelere sahne olduğunu aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimiz boyunca olduğu gibi büyük ve güçlü Türkiye'miz 2019 yılında da dünyanın her yerinde kardeşliğin, diğerkamlığın, birlik ve beraberlik içinde insanca yaşamanın, huzurun ve güvenin adı ve en önemli timsali olmuştur. Milletçe bu rolün önemini çok iyi tahlil etmeli ve aziz milletimiz ve ülkemiz açısından rahmet ve bereket vesilesi olduğunu iyi bilmeliyiz.

Yeni yılda da sanayinin beşiği, tarih, turizm ve eğitim şehri olmasının yanı sıra yaşayanlar açısından huzur ve güven şehri de olan Karabük'ümüzün ülkemiz ekonomisine ve kültür birikimine sağlayacağı katma değeri her geçen gün biraz daha artırmanın bilinciyle çok çalışmak ve bunun için her türlü fedakarlığı göstermek en önemli vazifemiz olacaktır."

Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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