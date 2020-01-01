Karabük Valisi Gürel'den, yeni yılda görevlilerinin başındaki personele ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük Valisi Gürel'den, yeni yılda görevlilerinin başındaki personele ziyaret - Son Dakika

Karabük Valisi Gürel'den, yeni yılda görevlilerinin başındaki personele ziyaret

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yılda hastanede tedavi gören hastalar ile kontrol noktalarında görev yapan personelin yeni yılını kutladı.

Karabük Valisi Gürel'den, yeni yılda görevlilerinin başındaki personele ziyaret, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yılda hastanede tedavi gören hastalar ile kontrol noktalarında görev yapan personelin yeni yılını kutladı.

Vali Gürel, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mustafa Kuraş ile yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret etti.

İlk olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılı görevinin başında geçiren doktor, sağlık personeli ile hastane acil servislerinde tedavi olan ve servislerde yatan hastaları ziyaret eden Gürel, hastalara acil şifalar dilerken, doktor ve sağlık personellerinin anlamlı bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, kolaylıklar diledi.

Buradan Melise Jandarma Uygulama noktasına geçen Gürel, görevli jandarma personelinin yeni yıllarını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polis Uygulama Noktasını ziyaret eden Gürel, görevli polislerle bir süre sohbet etti.

Vali Gürel, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, görevleri başında bulanan emniyet, jandarma ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Vatandaşların huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmesi için emniyet ve jandarmada görevli 500 personelin görevi başında olduğunu belirten Gürel, "2020 yılında neler yapabileceğimizi ortaya çıkartmamız lazım. İlimizin ihtiyaçları nelerse onlara bakarak tekrar değerlendireceğiz. Karabüklü hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm ülkemizin yeni yılını kutluyorum." dedi.

Jandarma, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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