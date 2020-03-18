Karabük Valisi Gürel'den ziyaret - Son Dakika
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Karabük Valisi Gürel'den ziyaret

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük Acil Afet Durum Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Gazanfer Erbay'dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük Valisi Gürel'den ziyaret, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük Acil Afet Durum Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Gazanfer Erbay'dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Karabük İl Afet Durum Müdürlüğünün organizasyon yapısı, kuruluş tarihçesi, yetkilendirme kaynakları, vizyon, misyon ve hedefleri hakkında sunum yapan İl Müdürü Erbay, müdürlüğün personel durumu, araçlar, hizmet binasıyla ilgili bilgi verdi.

Erbay, AFAD olarak 2010 yılında 9 arama kurtarma olaya gerçekleştirdiklerini, bu sayının 2019 yılında 155 olduğunu ifade etti.


Verdiği bilgiler için Erbay'a teşekkür eden Vali Gürel, kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.


Ayrıca Vali Fuat Gürel, Karabük Gümrük Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdür Vekili Mustafa Yüzkat'tan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:20 Kaynak: AA

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