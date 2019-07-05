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Karabük Valisi Gürel'den ziyaretler

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel bazı kurum ve kuruluşlara ziyarette bulundu.

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Karabük Valisi Fuat Gürel bazı kurum ve kuruluşlara ziyarette bulundu.
İlk ziyaretini Ankara Caddesi Fatih Çarşısı'nda bulunan Karabük Bölgesi Ormancılık Kooperatifleri (ORKOOP) Birliğine yapan Vali Gürel, Başkan Hamdi Kaplan, Yönetim Kurulu üyeleri Ziya Akçin ve Gültekin Coşkun ile bir süre görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ORKOOP Birliği Başkanı Kaplan, Vali Gürel'e teşekkür etti.
Daha sonra Ziraat Mühendisleri Odası Karabük Temsilciliğini de ziyaret eden Gürel, Başkan Adem Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti. Başkan Aydın, ziyareti için Vali Gürel'e teşekkür etti.
Vali Gürel program kapsamında Garanti BBVA Bankası Karabük Şube Müdürü Ceren Arıt'ı da ziyaret etti. Banka çalışanlarına kolaylıklar dileyen Gürel, Şube Müdürü Arıt'dan banka çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:49 Kaynak: AA
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