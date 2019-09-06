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Karabük Valisi Gürel'e ziyaret

13 dakika önce

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına atanan Jandarma Albay Hasan Başkök, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Karabük Valisi Gürel'e ziyaret, System.String[]

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına atanan Jandarma Albay Hasan Başkök, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.


Sinop İl Jandarma Komutanlığında görevli iken Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına atanarak görevine başlayan Jandarma Albay Hasan Başkök, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.


Albay Başkök ile bir süre görüşen Vali Gürel, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, kendisine çalışmalarında başarılar diledi. - KARABÜK

Safranbolu, Jandarma, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
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