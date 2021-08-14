Karabük Valisi Gürel, kentte su taşkını yaşanan alanlarda incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte su taşkınları yaşanan alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünü ziyaret eden Gürel, kuvvetli sağanak sonrası ulaşımda yaşanan sorunlar ve köy yollarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Eflani merkez, Kutluören ve Ovaçalış köylerinde hayatı olumsuz yönde etkileyen su taşkınlarının yaşandığını anımsatan Gürel, "Kuvvetli sağanaktan köy yollarımız etkilendi. Karataş, Hacışaban, Akçakese ve Ovaşeyhler köylerimizi Eflani merkeze bağlayan Ovaçalış-Arnavut Köprüsü'nde hasar oluştu. Köprüyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağanakların su baskınlarıyla köy yollarını etkilediğine dikkati çeken Gürel, "Yaşanan olay vatandaşların hayatını etkilediği gibi ekili dikili alanlara zarar verebiliyor. AFAD, Tarım ve Orman, İl Özel İdare ve DSİ tüm ekiplerimizle buradayız. En önemli tesellimiz, can kaybının olmamasıdır. Önümüzdeki günlerde de çalışmalar sürecek." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Vali Gürel, daha sonra Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, ilgili il ve ilçe müdürleri ile köy muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenledi.

Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma ile Cabbar köylerini de ziyaret ederek kuvvetli sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Gürel, yaşanan mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Bartın-Karabük kara yoluna da giden Gürel, çalışmalar hakkında Karayolları yetkililerinden bilgi aldı, yolun trafiğe açılması için çalışan ekiplere teşekkür etti.