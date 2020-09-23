Karabük Valisi Gürel Kovid-19 tedbirlerine uyan çocuklara kitap hediye etti - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan çocuklara kitap hediye etti.

Gürel, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla düzenlenen Kovid-19 denetimine katıldı.

Kent merkezindeki bazı iş yerlerini denetleyen Gürel, sokakta gördüğü, kurallara uyarak maske takan ve sosyal mesafeyi koruyan çocuklarla bir süre sohbet etti.

Çocuklara kitap hediye eden Gürel, esnaf ve vatandaşlara da temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.