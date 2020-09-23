Vali Gürel maske takan çocuklara kitap hediye etti

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, denetimler sırasında kendisine selam veren çocukların maske takıp örnek olmaları nedeniyle kitap hediye etti.

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, denetimler sırasında kendisine selam veren çocukların maske takıp örnek olmaları nedeniyle kitap hediye etti. Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararların sahadaki uygulamalarını yerinde denetledi. Vali Fuat Gürel, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve görevlilerle, Kıbrıs Şehitleri ile Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimler esnasında yoldan geçen 3 çocuk, Vali Fuat Gürel'e selam verdi. Çocuklarla kısa süre sohbet eden Vali Gürel, çocuklara maske takıp örnek oldukları için kitap ve maske hediye etti. Çocuklardan kitapları okumalarını ve valiliğe gelmelerini isteyen Vali Gürel, Kitapları okuyup özetini iyi anlatırsanız sizlere başka bir sürprizim olacak dedi.



Karabük, Kitap, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:55 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Vali Gürel maske takan çocuklara kitap hediye etti - Son Dakika

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