Karabük Valisi Gürel Muhtarlarla Buluştu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde yapılan toplantıda, yatırımcı kurum müdürleri tarafından Safranbolu genelinde tamamlanan, yapımı devam eden ve biten çalışmalarla verilen hizmetler hakkında bilgi verildi.



Muhtarların tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, görüşlerini aldı.



Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ile İl Genel Meclis üyeleri katıldı.

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