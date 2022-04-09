Karabük Valisi Gürel, sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazilerini inceledi - Son Dakika
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Karabük Valisi Gürel, sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazilerini inceledi

09.04.2022 19:34
Karabük Valisi Gürel, sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazilerini inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesi Karahasanlar köyünde etkili olan sağanağın ardından su altında kalan tarım alanlarında incelemede bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesi Karahasanlar köyünde etkili olan sağanağın ardından su altında kalan tarım alanlarında incelemede bulundu.

Kaymakam Furkan Korkusuz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile bölgeye gelen Gürel, vatandaşlarla görüştü, geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Gürel, hasar tespiti yapılarak mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü, ulaşımda yaşanan sorunların giderilmesi için de çalışıldığını kaydetti.

Vali Gürel, "Geçtiğimiz gece başlayan yağış sonrası ilimizin bazı kesimlerinde ve köylerimizde hayatı olumsuz yönde etkileyen su taşkınları yaşandı. Köy yollarımız etkilendi. Ani sağanaklar maalesef su baskınlarına neden oluyor, köy yollarını etkiliyor, ekili ve dikili alanlara da zarar verebiliyor. AFAD, İl Tarım ve Orman, İl Özel İdare, DSİ ve tüm ekiplerimizle buradayız. En önemli tesellimiz can kaybının olmamasıdır." dedi.

Karabük'te dün etkili olan sağanağın ardından oluşan selde Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde köprü çökmüş, Eskipazar ilçesinde de tarım arazilerini su basmıştı.

Karabük Valisi Gürel, sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazilerini inceledi
Karabük Valisi Gürel, sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazilerini inceledi
Karabük Valisi Gürel, sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazilerini inceledi
Karabük Valisi Gürel, sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazilerini inceledi

YORUMLAR
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Eskipazar, Karabük, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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