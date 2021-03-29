Karabük Valisi Gürel, vaka sayılarında belirgin artışlar gözlendiğini bildirdi - Son Dakika

Karabük Valisi Gürel, vaka sayılarında belirgin artışlar gözlendiğini bildirdi

29.03.2021 20:35
Karabük Valisi Gürel, vaka sayılarında belirgin artışlar gözlendiğini bildirdi, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana kurumların etkin denetimlerinin devam etmesine rağmen vaka sayılarında belirgin artışlar gözlendiğini söyledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana kurumların etkin denetimlerinin devam etmesine rağmen vaka sayılarında belirgin artışlar gözlendiğini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde il genelindeki vaka sayılarının, koronavirüsle mücadele kapsamında Karabük'te yürütülen çalışmaların, yapılan denetimlerin ve alınan tedbirlerin sürekliliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Pandemi Denetim Ekipleri ve Genel Değerlendirme Toplantısı", Vali Gürel başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

"Kontrollü Normalleşme Dönemi Dinamik Denetim Modeli" kapsamında il genelinde yapılan denetimler, Karabük'teki vaka sayıları ve alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından yapılan çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirildi.

Vali Gürel, toplantıda yaptığı konuşmada, salgınla mücadelede belirlenen kural ve tedbirlere vatandaşların en etkin şekilde riayet etmesi için her gün denetim yapıldığını belirtti.

İlgili kurum ve kişilerle özellikle iş yerleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin çok daha etkin, dikkatli ve duyarlı bir şekilde artarak devam edeceğini ifade eden Gürel, "Pandemi başlangıcından bu yana kurumlarımızın etkin denetimleri devam etmekte, buna rağmen vaka sayılarında belirgin artışlar gözlenmektedir. Sahada denetim yapan arkadaşlarımız özellikle iş yerlerinin ve toplu taşıma araçlarının yoğun olarak kullanıldığı saatlerde, etkin denetimler yapmalarının faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

"Vatandaşlarımızdan aile ve akraba ziyaretlerini, akşam gezmelerini, misafirlikleri bir süre ertelemelerini ve uzun süre kapalı ortamlarda kalmamalarını hem kendi hem sevdiklerimizin sağlığı için rica ediyorum." diyen Gürel, şöyle konuştu:

"Şehir dışına zorunlu kalınmadıkça çıkılmaması, şehir dışından misafir kabul edilmemesi faydalı olacaktır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması yönünde sürekli ikazlarımızı yapalım. Virüsle mücadele ancak topyekun yapılabilirse başarıya ulaşılabilir. Tüm Karabüklü vatandaşlarımızın desteği ile inşallah hep birlikte başaracağız."

İl merkezi ve ilçelerdeki son durum, vaka artışının nedenleri, Dinamik Denetim Modeli ile yapılan tematik denetimler, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ile filyasyon ekiplerinin çalışmalarının değerlendirildiği toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile kurum müdürleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü, Normalleşme, Pandemi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük Valisi Gürel, vaka sayılarında belirgin artışlar gözlendiğini bildirdi - Son Dakika


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