Karabük Valisi Gürel Vaka sayımız düşüş eğiliminde - Son Dakika

Karabük Valisi Gürel Vaka sayımız düşüş eğiliminde

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, kentteki vaka sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirterek, Vaka sayımız şu an için yükselme değil düşüş eğilimi göstermekte dedi.

Karabük Valisi Gürel Vaka sayımız düşüş eğiliminde, System.String[]

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, kentteki vaka sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirterek, Vaka sayımız şu an için yükselme değil düşüş eğilimi göstermekte dedi. Karabük Valisi Fuat Gürel, Hürriyet Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafı ziyaret ederek uyarılarda bulundu. Açıklamalarda bulunan Vali Gürel, 200 odalı 800 yataklı bir Katip Çelebi yurdumuz var. Bu yurtta şu ana kadar özellikle evlerinde sorun yaşayan izolasyon kurallarına uymakta sıkıntı yaşayan insanlarımızı oralarda barındırıyorduk. Son bir haftadır da özellikle karantina altında olması gereken pozitif hastalar hem de temasta olan insanları almaya başladık. Bu maksatla 4 temasta olan vatandaşımıza 3 bin 500 lira ceza kesildi. Yurtta izolasyon sürelerini orada tamamlamaya çalışıyorlar. Karabük'teki vaka sayımız Türkiye ortalamasının altında bir yerde. En iyi 15 ilin içerisinde değiliz ancak en iyi 30 ilin içinde olduğunu söyleyebilirim. Bu bizim için büyük bir başarı. Ama bu sadece kamu görevlilerinin başarısı değil. Karabük'teki hemşerilerimizin bu mücadeleye vermiş olduğu desteğin başarısı diye konuştu.'YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 70 CİVARINDA'

Yoğun Bakım Ünitelerinin sayısını artırmaya çalıştıklarını belirten Gürel, Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 70 civarında. Ama yoğun bakımla ilgili bir kısım tedbirler planlanıyor. Diğer yataklarla ilgili sorunumuz yok. Yoğun bakımda da böyle bir durum var ama pozitif hastaların fazlalığından kaynaklanmıyor. Pozitif hastalarımız da var ama diğer taraftan bizim normal hastalarımız da var. Onlar da aynı hastanede yatıyorlar. Ondan kaynaklı bir durum var. Bizim hastanemizin kapasitesi büyük olduğu için Yoğun Bakım Ünitelerinin sayısını artırmaya çalışıyoruz. İnşallah rakamlar bu seviyede giderse sorun yaşayacağımıza inanmıyorum. Artarsa tabii ki sorun yaşarız. Vaka sayımız şuan için yükselme değil düşüş eğilimi göstermekte dedi.


Hürriyet Mahallesi, Yoğun Bakım, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karabük Valisi Gürel Vaka sayımız düşüş eğiliminde - Son Dakika

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