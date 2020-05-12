Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri "Hemşirelik Günü"nü çektikleri video kliple kutladı.

Yeni kip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, yoğun bir şekilde görev yapan hemşirelerin, gününü kutlamak amacıyla hemşirelik bölümü öğrencileri tarafından bir video klip hazırlandı.

Okulun öğretim görevlisi ve Bolu Hemşirelik Komitesi Üyesi Hacer Alpteker öncülüğünde hazırlanan videoda, hemşire adayları, görev başında olan abla ve ağabeylerine kısa mesajlar gönderdi.

Toplam 14 öğrenci ile Alpteker çektikleri videoda şu ifadelere yer verdi:

"Hemşireyseniz, her gün bir hayata dokunacağınızı ve bir hayatın size dokunacağını bilirsiniz. Bazen küçücük bir bedenin ablası, bazen de sizden yaşça büyük bir insanın evladı olursunuz. Hemşireyseniz umudun ne denek olduğunu iyi bilirsiniz. Karşılıksız sevmelisiniz çalıştığınız her anı. Biz hayata olan inancımız ve insanlığa duyduğumuz sevgi ile sağlıklı bir yaşamın en büyük destekçisiyiz. Hemşireler dünya sağlığında öncü bir ses şimdi de Türkiye'de. Bu zorlu süreçte, önce sağlık sektöründe büyük özveri ile çalışan hemşirelerimiz olmak üzere tüm hemşirelerimizin hemşirelik haftası kutlu olsun.

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