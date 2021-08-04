Karabük ve Bolu'da gözetleme kulelerinde görevli personel, orman yangınlarını önlemek amacıyla 7/24 esasına göre görev yapıyor.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bulunan 6 gözetleme kulesi ve 39 işletme şefliğinde görevli personelin sürekli teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Yangının çıktığı anda tespit edilmesi ve ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi bakımından gözetleme kulelerinin büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, "Orman yangınlarının önlenebilmesi için sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca kulelerden orman sahası titizlikle takip ediliyor. Görevlilerimiz, sorumluluk sahalarında belirli periyotlarla kuleden dürbünle ormanlık alanları tarıyor. Her 15 veya 30 dakikada telsizle Orman İşletme Müdürlüğüne bölgelerindeki durum hakkında bilgi veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçlerinin de sorumluluk bölgelerindeki ormanlık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürdüğü, drone ile de kontrollerin devam ettiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan orman içi ve bitişiğinde görülen duman ve yangınlar ile sabotaj ihtimaline karşı ormana giriş yapan yabancı ve şüpheli kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istendi.

Kentte, 30 Temmuz'da yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar ile il ve ilçelerinde tescilli piknik ve mesire yerleri dışındaki tüm alanlarda mangal, semaver, kamp ateşi, orman bitişiği ve orman ilişiği olmayan mahaller dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştı. Tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlemlerin yapılacağı bildirilmişti.

Bolu

Bolu'da da ormanlar il genelinde bulunan 13 gözetleme kulesinden gece gündüz denetleniyor.

Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, AA muhabirine, gözetleme kulelerinde görevli personelin çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü söyledi. Bıyıklı, ekiplerin orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde olduğunu anlatarak en küçük emareyi değerlendirdiklerini kaydetti.

Vatandaşlardan ormanlık alanda görülen duman ve yangınlar ile ormana giriş yapan yabancı kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları isteyen Bıyıklı, Bolu Valiliğince anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü ve dalların yakılmasının yasaklandığı hatırlatarak vatandaşlara bu konuda duyarlılık çağrısında bulundu.