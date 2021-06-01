Sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Karabük ve Bolu'da sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının düştüğü kentte, öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle ulaşım trafik yoğunluğunun da yaşandığı kentte, yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar otobüs duraklarına ve tentelerin altına sığındı.

Bazı yerlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük Valiliği, devam edecek sağanak ve fırtına nedeni ile vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.