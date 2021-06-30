Salgın sürecinde faaliyetleri kısıtlanan işletmeler yeni döneme hazır - Son Dakika

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen sinema salonları izleyicileri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda sinema salonları yarından itibaren yeniden misafirlerine kapılarını açacak.

18 yıldır sinema sektöründe çalışan Yaşar Akdoğan, AA muhabirine, ülke genelinde sinemaların yeniden açılacağını söyledi.

Sinemalarında bütün çalışmaları tamamlayarak açılışa hazırladıklarını belirten Akdoğan, "Tüm salonlarımızda temizliği bitirdik. En iyi şekilde müşterilerimize hizmet vermek için herkesi 2 Temmuz'da sinemaya bekliyoruz." dedi.

Akdoğan, "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" ile "Hızlı ve Öfkeli 9" filmleriyle sezonu açacaklarını ifade ederek, Safranbolu'da 3 salonda hizmet vereceklerini kaydetti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamaların yarından itibaren sona ermesi, Bolu'daki işletmecileri sevindirdi.

Kent merkezinde bulunan kahvehane çalışanları, iş yerlerine gelerek hazırlıklarını yaptı. Oyun masalarını temizleyen çalışanlar, oyun aletlerini de dezenfekte etti.

Kahvehane çalışanı Raşit Belin, AA muhabirine, yeni dönem için yoğun bir temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Belin, kahvehanede salgın tedbirleri doğrultusunda hizmetlerini sürdüreceklerini kaydetti.