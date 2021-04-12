Karabük ve Düzce'de 62 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Karabük ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, yoğun kar dolayısıylan merkezde 4, Eflani'de 12, Eskipazar'da 15 ve Ovacık'ta 7 olmak üzere toplam 38 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı yolları açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Düzce'de de Merkez ilçede 3, Yığılca'da 8 ve Kaynaşlı'da 13 olmak üzere toplamda 24 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.