Karabük ve ilçelerinde yaşlıların ihtiyaçlarını ekipler karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük ve ilçelerinde yaşlıların ihtiyaçlarını ekipler karşılıyor - Son Dakika

Karabük ve ilçelerinde yaşlıların ihtiyaçlarını ekipler karşılıyor

6 saat önce

Karabük merkez olmak üzere 6 ilçede ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya devam ediyor.

Karabük ve ilçelerinde yaşlıların ihtiyaçlarını ekipler karşılıyor, System.String[]

Karabük merkez olmak üzere 6 ilçede ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya devam ediyor.


Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Karabük Merkezde 11, Yenice'de 7, Safranbolu'da 6, Ovacık'ta 5, Eskipazar'da 7 ve Eflani'de 4 olmak üzere toplam 40 ekip hızlı bir şekilde sahada vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya başladılar. Özellikle 65 yaş üzeri olan veya kronik hastalığı olup ailesinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yakını bulunmayan vatandaşlarımız 112 (Sağlık ve Eczane), 155, 156 ve 444 21 78 (İl Merkezi) numaraları aradıkları takdirde talepleri ilgili birimlerce karşılanacak" ifadeleri kullanıldı. - KARABÜK

Karabük Merkez, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:50 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar         
16:04
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı         
14:14
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak         
13:33
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 00:31:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük ve ilçelerinde yaşlıların ihtiyaçlarını ekipler karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]