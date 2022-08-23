Eskişehir'de "aile diş hekimlikleri" çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de "aile diş hekimlikleri" çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı

23.08.2022 15:34
Eskişehir'de "aile diş hekimlikleri" çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı

Karabük ve Kırşehir ile pilot il seçilen Eskişehir'de, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması üzerinden randevu alınarak aile hekimine giden 2-12 yaş arası çocukların ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapılıyor.

Karabük ve Kırşehir ile pilot il seçilen Eskişehir'de, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması üzerinden randevu alınarak aile hekimine giden 2-12 yaş arası çocukların ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapılıyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, uygulamanın 15 Ağustos itibarıyla pilot iller Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te başlatıldığını belirterek, birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında bulunan aile diş hekimliği uygulamasının, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmetinin sunumu olduğunu kaydetti.

Eskişehir'de toplam 23 diş hekiminin proje kapsamında görevlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Bilge, şu bilgileri verdi:

"Uygulama kapsamında ilimizdeki 2-12 yaş aralığındaki her çocuğa bir aile diş hekimi tanımlanmıştır. Vatandaşlarımız çocuklarının aile diş hekimlerini e-nabız ve MHRS profilleri üzerinden öğrenebilirler. Aileler çocukları için planlanan ilk muayeneleri konusunda hekimleri tarafından kısa mesaj veya telefon görüşmesi ile bilgilendirilerek ilgili sağlık kurumuna davet edileceklerdir. İlk muayene sonrasında ise takip sıklıkları ve gerekiyorsa uygulanacak tedaviler hakkında ailelerin bilgisi dahilinde izlenecek süreç planlanacaktır. Önümüzdeki günlerde MHRS üzerinden randevu oluşturarak aile diş hekimi ziyaret edilebilir, bu ziyaret sonrası çocuklarının e-nabız profili üzerinden çürük risk analizi sonucu, takip periyodu ve yapılan koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları ile ilgili bilgilere ulaşılabilir."

Prof. Dr. Uğur Bilge, bireye özgü koruyucu uygulamaların esas olacağı aile diş hekimliği sistemiyle çocuklara ağız ve diş bakımı eğitimi verilmesinin, beslenme alışkanlıklarının tespit edilerek önerilerde bulunulmasının, florürlü diş macunu ile dişlerini düzenli olarak fırçalamalarının sağlanmasının ve periyodik olarak koruyucu ve önleyici tedavilerin uygulanmasının amaçlandığını belirtti.

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Karabük'te 'Aile Diş Hekimlikleri' çocukların ağız bakımlarına başladı Karabük'te 'Aile Diş Hekimlikleri' çocukların ağız bakımlarına başladı Parka yerleştirdiği telefonlar sayesinde çay siparişlerine yetişemiyor Parka yerleştirdiği telefonlar sayesinde çay siparişlerine yetişemiyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'aile diş hekimlikleri' çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de "aile diş hekimlikleri" çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı - Son Dakika
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