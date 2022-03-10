Kar etkili oluyor - Son Dakika

Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Karabük'te kar yağışı, kent merkezi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Kent merkezinde aniden başlayan kar, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşları şaşırttı.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.