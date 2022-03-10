Kar etkili oluyor - Son Dakika
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Kar etkili oluyor

10.03.2022 18:01

Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Karabük'te kar yağışı, kent merkezi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Kent merkezinde aniden başlayan kar, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşları şaşırttı.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar etkili oluyor
Kar etkili oluyor
Kar etkili oluyor

YORUMLAR
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Karabük'te kar yağışı etkili oluyor Karabük'te kar yağışı etkili oluyor Yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi Yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

Kayak Merkezi, Kocaeli, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar etkili oluyor - Son Dakika


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