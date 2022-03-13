Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor - Son Dakika
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Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor

13.03.2022 16:40

Kar yağışının 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili olması KARABÜK - Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili olması KARABÜK - Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Keltepe Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü.

Kocaeli'de de Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 201 santimetre ölçüldü.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor

YORUMLAR
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Tır ve kamyonların Kocaeli'den İstanbul ve Anadolu'ya geçişlerine izin veriliyor Tır ve kamyonların Kocaeli'den İstanbul ve Anadolu'ya geçişlerine izin veriliyor Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor

İstanbul, Kocaeli, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor - Son Dakika


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