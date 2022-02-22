Karabük ve Sakarya'da bazı çiftler 22.02.2022'de dünyaevine girdi - Son Dakika

Karabük ve Sakarya'da nikah törenlerini özel tarihe denk getirmek isteyen çiftler, 22.02.2022 tarihinde evliliğe adım attı.

Karabük ve Safranbolu ilçesinde aylar öncesinden müracaat eden çiftler nedeniyle belediyelerin evlendirme dairelerinde 22 Şubat yoğunluğu yaşandı.

Safranbolu Belediyesi salonunda nikahı kıyılan İlknur Çetinkaya ve İzzet Güney çiftine, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

İzzet Güney, AA muhabirine, anı olması adına nikah için bugünü özellikle seçtiklerini, çok mutlu olduklarını söyledi.

Sakarya'da da Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde 3'ü yabancı uyruklu 16 çift, 22.02.2022'de dünyaevine girdi.