Karabük ve Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen 3 okulda eğitime ara verildi - Son Dakika

Karabük ve Sakarya'da iki özel eğitim uygulama okulu ile bir ilkokulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bazı personellerinde Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun dün itibarıyla, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun da yarından itibaren 10 gün süreyle uzaktan eğitime geçtiği bildirildi.

Sakarya

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde de Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin İlkokulu'nda 10 öğretmenin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine, "Bir öğretmen arkadaşımızın da temaslı çıkmasının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak öğrencilerimizin tamamının uzaktan eğitime geçirilmesine karar verildi. Öğretmen arkadaşlarımız da evlerinde karantinaya alındı. Öğrencilerimiz ise devamlı Toplum Sağlık Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." diye konuştu.