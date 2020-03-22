Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla sahip çıktı - Son Dakika

Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla sahip çıktı

39 dakika önce

Karabük ve Zonguldak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısını karşılıksız bırakmayan vatandaşlar koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz özveriyle görev yapan sağlık personeline desteklerini alkışlarla gösterdi.

Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla sahip çıktı, System.String[]

Karabük ve Zonguldak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısını karşılıksız bırakmayan vatandaşlar koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz özveriyle görev yapan sağlık personeline desteklerini alkışlarla gösterdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'deki konuşmasında Kovid-19'a karşı gece gündüz mesai gözetmeksizin özveriyle çalışan sağlıkçılara destek amacıyla istediği alkış çağrısını vatandaşlar karşılıksız bırakmadı. Karabük'te birçok apartmanda ışıklar yanıp sönerken vatandaşlar ıslık ve alkışlarla her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını gösterdi.


Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde itfaiye ekipleri koronavirüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için yere alevlerle 112 yazarak alkış tuttu. Ayrıca ekipler, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, "Bizler sizler için buradayız. Sizlerde bizim için evde kalın" sloganıyla vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı. - KARABÜK

fahrettin koca, Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:09 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak         
22:28
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı         
13:22
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler         
13:14
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı         
12:08
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor         
11:45
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek         
10:24
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 01:48:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]