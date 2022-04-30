Karabük ve Zonguldak'ta bayram öncesi trafik denetimleri yapıldı - Son Dakika
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Karabük ve Zonguldak'ta bayram öncesi trafik denetimleri yapıldı

30.04.2022 15:04
Karabük ve Zonguldak'ta bayram öncesi trafik denetimleri yapıldı

Karabük ve Zonguldak'ta Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.

Karabük ve Zonguldak'ta Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ile Karabük-Zonguldak kara yolunda bulunan emniyet ve jandarma yol kontrol noktasını ziyaret ederek İçişleri Bakanlığınca "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla başlatılan denetimlere katıldı.

Ekiplerce durdurulan araçlarda yolculuk edenlere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Gürel, çocuklara kırmızı düdük verdi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem ve Eflani Kaymakamı Büşra Güneş ve ilgililerin katılımıyla ilçelerde de denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile "Bayramınız Kemerli Olsun" uygulaması doğrultusunda Ankara-Zonguldak kara yolunda yer alan trafik uygulama noktasındaki denetimlere katıldı.

Sürücülere kurallara uymaları konusunda ikazda bulunan Tutulmaz, çocuklara kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Tutulmaz, gazetecilere, "Yolcularımızın daha dikkatli hareket etmeleri için onları uyarıyoruz. İçişleri Bakanlığımız sık sık kampanyalarla trafik güvenliğine dikkati çekiyor. Bütün yolcularımıza kemerli şekilde yolculuk yapmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. O doğrultuda da hareket ettiklerini görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Daha önce İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen kampanyaların etkilerini gördüklerini belirten Tutulmaz, "Geçen yıla oranla trafik kazalarında yüzde 20'lik bir azalma oldu. Ölümlerde de aynı oranda azalma oldu. Hedefimiz sıfır kaza, sıfır kayıptır. Bunu sağlamak için üzerimize düşen görevi sonuna kadar göstereceğiz." ifadesini kullandı.

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Ramazan Bayramı, Zonguldak, Jandarma, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük ve Zonguldak'ta bayram öncesi trafik denetimleri yapıldı - Son Dakika


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