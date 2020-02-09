Karabük ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Karabük ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli

6 saat önce

Karabük ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Karabük ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli, System.String[]

Karabük ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Zonguldak'ta ise Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullarda, Merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da eğitime bir gün ara verildi
Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 20:34:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]