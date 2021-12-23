Zonguldak'ta 147 köy ulaşıma kapandı - Son Dakika

Zonguldak'ta devam eden kar yağışı nedeniyle 147 köye ulaşım sağlanamadı. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta devam yoğun kar yağışı nedeniyle 147 köy yolu kapanırken, ekipler gece ve gündüz aralıksız çalışarak kapalı köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için mücadele veriyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 18, Alaplı 2, Ereğli 55, Çaycuma 33, Devrek 15, Kozlu 20, Gökçebey 4 olmak üzere toplamda 147 köy ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Sertaç Özdemir-İHA)