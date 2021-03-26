Karabük ve Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Karabük ve Zonguldak'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.

Karabük'te sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kenti Ankara ve İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli rampaları ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar etkisini artırarak devam ediyor.

Ayrıca Ahmetusta Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Sürücüler, güzergahta dikkatli ilerliyor. Trafik ve Karayolları ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi de kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Zonguldak

Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kara yolunda kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların yolda kaldığı bölgede ekipler, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Beyaza bürünen Çam Dağı drone ile görüntülendi

Öte yandan, Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Dağda kestane, çam ve gürgen ağaçları beyaza büründü.

Zengin bitki çeşitliliğiyle "Doğa ve Kültür Yolu"nu da bünyesinde barındıran Çam Dağı, drone ile görüntülendi.