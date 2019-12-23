Karabük yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü - Son Dakika

Karabük yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü

6 saat önce

Yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldüKARABÜK'te, müşterisine getirdiği yemek masasını taşırken fenalaşan Ersin Aksoy(40), 8 basamaklı merdivenden yuvarlandı.

Yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü

KARABÜK'te, müşterisine getirdiği yemek masasını taşırken fenalaşan Ersin Aksoy(40), 8 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Hastanede hayatını kaybeden Aksoy'un kalp rahatsızlığının olduğu öğrenildi.

Olay, Karabük Köyü Mahallesi Bilim Sokak'ta bulunan Mustafa Şahin'e ait 2 katlı evde meydana geldi. Mobilya atölyesinde çalışan Ersin Aksoy, müşterisi Mustafa Şahin'e getirdiği mutfak masasını "Tek başıma taşırım" dedikten sonra ikinci kattaki merdivenlerin başına kadar taşıdıktan sonra fenalaştı. Mustafa Şahin'e "Biraz iyi değilim" diyen Ersin Aksoy, sendeleyerek 8 basamaklı merdivenlerden yuvarlandı. Başına darbe alan Ersin Aksoy, hareketsiz kaldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen evli ve 3 çocuk babası Ersin Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ersin Aksoy'un kalp rahatsızlığının bulunduğu ve 2 hafta önce Ankara'da bir hastanede anjiyo olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü

Mustafa Şahin, Ersin Aksoy, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum
Müşterisine getirdiği masa sonu oldu Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi

Son Dakika Haberleri
04:14 Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 bekçi yaralandı - Son Dakika
04:12 Ordu'da fındık arazisi ve ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
04:04 Kadıköy'de ikametgah yangını - Son Dakika
04:00 Başkentte kaçarken kalaşnikof ve tabanca düşüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
03:57 Büyükçekmece'de otomobilden açılan rastgele ateşte bir bekçi ağır yaralandı(1) - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 04:35:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]