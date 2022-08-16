Olay, Karabük-Yenice karayolu Yalnızca Tüneli'nde meydana geldi. Ufuk Baysal idaresindeki 74 BB 821 plakalı çimento yüklü mikser Karabük istikametine seyir halindeyken önündeki minibüse çarpmamak için manevra yaptıktan sonra kontrolden çıkarak tünelin içindeki kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan mikser yan yatarak yanmaya başladı. Sürücü kısa sürede büyüyen alevlerin arasından kendini son anda kurtarırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: İHA

Karabük Yenice, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tünelde kaldırıma çarpıp devrilen mikser alev alev yandı - Son Dakika

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