Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu - Son Dakika
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Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu

28.06.2022 01:12

Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu İlçeyi basan sular beraberinde çöp de getirdi Batı Karadeniz'deki yoğun sağanaktan Karabük'ün Yenice ilçesi de nasibini aldı.

Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu

İlçeyi basan sular beraberinde çöp de getirdi

KARABÜK - Batı Karadeniz'deki yoğun sağanaktan Karabük'ün Yenice ilçesi de nasibini aldı. İlçe merkezindeki ana caddeleri sel basarken, ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu.

Şiddetli sağanak Karabük'ün Yenice ilçesini de vurdu. İlçenin ana caddeleri sel oldu taştı. İlçe merkezinde bulunan İncedere Köprüsü'nün yıkılma tehlikesinden ötürü polis ekipleri tarafından köprü üzerinden geçişler kapatıldı. Tedirgin olan vatandaşlar, sokağa döküldü. Ana caddeler üzerinde bulunan birçok dükkanı su basarken, vatandaşlar kendi çabalarıyla dükkanlarındaki suyu boşaltmaya çalıştı. Esnaftan bazısı ise sağanak riskine karşı caddede dolan suların dükkanlarına basmaması için bariyer kurmak gibi tedbirler aldı. Nehirden ilçeyi basan suların çöpleri de beraberinde getirdiği görüldü.

Öte yandan herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına ilçe merkezinde elektrikler kesildi. Yarın da gün boyu sağanağın devam etmesi bekleniyor. İlçenin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

"Önlem olarak bariyer kurduk"

Dükkanına taşan nehirden su gelmesin diye tedbir alan esnaf Ersoy Acar, "Dere yatağında su taşkını sebebiyle yollarımız sular altında kaldı. Biz de önlem olarak bariyer kurduk. Artık çok yükselirse fayda edeceğini düşünmüyoruz ama kendi çabamızla önlemler alıyoruz. Ana caddelerde kalan dükkanlar sular altında kaldı. Bizim olduğumuz bölgede henüz bir şey yok ama birazdan gelir diye düşünüyorum yağmur bu şekilde devam ederse" dedi.

"4 ton kömür ve 3 ton odunum vardı hepsi sele kapıldı gitti"

Oluşan taşkın sonrasında eşyalarını ve kömür ile odunlarını kaybeden mahalle sakini, "Çok su geldiği için kesinlikle engel olamadık, demirler yıkılınca su yön değiştirdi. Bizim eve girdi eşyalarımızı çıkarttık dışarı bir şekilde bekliyoruz bitmesini bu durumun. 4 ton kömür ve 3 ton odunum vardı hepsi sele kapıldı gitti, yakalayabildiğimiz yakaladık" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu - Son Dakika
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