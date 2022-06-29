Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu

29.06.2022 00:58
Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu

Batı Karadeniz'deki yoğun sağanaktan Karabük'ün Yenice ilçesi de nasibini aldı.

Batı Karadeniz'deki yoğun sağanaktan Karabük'ün Yenice ilçesi de nasibini aldı. İlçe merkezindeki ana caddeleri sel basarken, ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu.

Şiddetli sağanak Karabük'ün Yenice ilçesini de vurdu. İlçenin ana caddeleri sel oldu taştı. İlçe merkezinde bulunan İncedere Köprüsü'nün yıkılma tehlikesinden ötürü polis ekipleri tarafından köprü üzerinden geçişler kapatıldı. Tedirgin olan vatandaşlar, sokağa döküldü. Ana caddeler üzerinde bulunan birçok dükkanı su basarken, vatandaşlar kendi çabalarıyla dükkanlarındaki suyu boşaltmaya çalıştı. Esnaftan bazısı ise sağanak riskine karşı caddede dolan suların dükkanlarına basmaması için bariyer kurmak gibi tedbirler aldı. Nehirden ilçeyi basan suların çöpleri de beraberinde getirdiği görüldü.

Öte yandan herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına ilçe merkezinde elektrikler kesildi. Yarın da gün boyu sağanağın devam etmesi bekleniyor. İlçenin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

"Önlem olarak bariyer kurduk"

Dükkanına taşan nehirden su gelmesin diye tedbir alan esnaf Ersoy Acar, "Dere yatağında su taşkını sebebiyle yollarımız sular altında kaldı. Biz de önlem olarak bariyer kurduk. Artık çok yükselirse fayda edeceğini düşünmüyoruz ama kendi çabamızla önlemler alıyoruz. Ana caddelerde kalan dükkanlar sular altında kaldı. Bizim olduğumuz bölgede henüz bir şey yok ama birazdan gelir diye düşünüyorum yağmur bu şekilde devam ederse" dedi.

"4 ton kömür ve 3 ton odunum vardı hepsi sele kapıldı gitti"

Oluşan taşkın sonrasında eşyalarını ve kömür ile odunlarını kaybeden mahalle sakini, "Çok su geldiği için kesinlikle engel olamadık, demirler yıkılınca su yön değiştirdi. Bizim eve girdi eşyalarımızı çıkarttık dışarı bir şekilde bekliyoruz bitmesini bu durumun. 4 ton kömür ve 3 ton odunum vardı hepsi sele kapıldı gitti, yakalayabildiğimiz yakaladık" diye konuştu. - KARABÜK

YORUMLAR
500
Karabük Yenice'de İncedere Çayının Debisi Yükseldi, Vatandaşlar Tahliye Edildi Karabük Yenice'de İncedere Çayının Debisi Yükseldi, Vatandaşlar Tahliye Edildi Su basan cadde de bulunan dükkanını kurtarmak isteyen esnaf canını dişine taktı! Su basan cadde de bulunan dükkanını kurtarmak isteyen esnaf canını dişine taktı!
Kaynak: İHA

Hisarcık, Karabük, Yenice, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
22:29 Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 01:02:33. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement