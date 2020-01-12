Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü - Son Dakika

Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü

6 saat önce

Karabük-Yenice karayolu kopan kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü, System.String[]

Karabük- Yenice karayolu kopan kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.


Olay, Karabük-Yenice karayolu Bolkuş Tüneli'nin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kapan kaya parçaları yola düştü. Yolun kapanması dolayısıyla ulaşım çift yönlü durdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.


Hastalar başka ambulansla sevk edildi


Yenice ilçesinden Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta götüren ambulans kaya parçalarından dolayı yoluna devam edemezken, Karabük'ten çağırılan ambulansla hastaneye sevki sağlandı. - KARABÜK

Karabük Yenice, Jandarma, Karabük, Yenice, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
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