Karabük Yenişehir GSK, Amasya deplasmanından galibiyetle döndü

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Lig'de yer alan Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü, deplasmanda karşı karşıya geldiği Amasya 1957 Suluova Spor Kulübü'nü 40-37 mağlup etti.

THF Erkekler 1. Lig'inin 9. haftasında Suluova Mahmut Demir Spor Salonu'nda Amasya 1957 Suluova ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 20-16 önde kapattığı mücadeleyi 40-37'lik skorla kazandı.

Karabük Yenişehir GSK bu galibiyet ile birlikte çıktığı beşinci maçta dördüncü galibiyetini elde etti.

(Fatih Ünlü/İHA)