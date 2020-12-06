Karabük Yenişehir GSK, Amasya deplasmanından galibiyetle döndü
06.12.2020 18:25
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Lig'de yer alan Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü, deplasmanda karşı karşıya geldiği Amasya 1957 Suluova Spor Kulübü'nü 40-37 mağlup etti.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Lig'de yer alan Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü, deplasmanda karşı karşıya geldiği Amasya 1957 Suluova Spor Kulübü'nü 40-37 mağlup etti.
THF Erkekler 1. Lig'inin 9. haftasında Suluova Mahmut Demir Spor Salonu'nda Amasya 1957 Suluova ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 20-16 önde kapattığı mücadeleyi 40-37'lik skorla kazandı.
Karabük Yenişehir GSK bu galibiyet ile birlikte çıktığı beşinci maçta dördüncü galibiyetini elde etti.
(Fatih Ünlü/İHA)
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