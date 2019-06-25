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KARABÜK Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu+

31 dakika önce

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldukARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, öğlen namazını kılmak için camiye giden Galip Mangaltepe(73), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
kARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, öğlen namazını kılmak için camiye giden Galip Mangaltepe(73), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat öğlen sıralarında D-755 karayolunun Üçevler köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İbrahim K. İdaresindeki 34 KZU 78 plakalı otomobil, camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Galip Mangaltepe'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mangaltepe, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mangaltepe, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mangaltepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü İbrahim K., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Çarpma anının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KARABÜK Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu+
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:09 Kaynak: DHA
Eskipazar, Karabük, Güncel
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