KARABÜK Yolun karşısına geçmek isterken otobüse çarptı, yaşamını yitirdi
3 saat önce
Yolun karşısına geçmek isterken otobüse çarptı, yaşamını yitirdiKARABÜK'te, ikindi namazını kılmak için camiye giden Kamil Susoy(76), yolun karşısına geçmek isterken hareket halindeki otobüse çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:44 Kaynak: DHA
Yolun karşısına geçmek isterken otobüse çarptı, yaşamını yitirdi
KARABÜK'te, ikindi namazını kılmak için camiye giden Kamil Susoy(76), yolun karşısına geçmek isterken hareket halindeki otobüse çarptı. Hastaneye kaldırılan Kamil Susoy yaşamını yitirdi.
Kaza öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi
33 Nolu Caddede meydana geldi. İkindi namazını kılmak için camiye giden memur emeklisi Kamil Susoy, yolun karşısına geçmek istediği sırada Sercan Y. yönetimindeki 78 BZ 636 plakalı halk otobüsüne yandan çarptı. Sercan Y., otobüsü durdurup yolcularla birlikte yerde kanlar içinde kalan yaşlı adamın yardımına koştu. Kamil Susoy, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kamil Susoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yaşlı adamın kazanın saniyeler öncesinde halk otobüsüne yaklaşırken görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüs ilerlerken araca yandan yanaşan Kamil Susoy'a araç çarparken, yolcuların kazanın farkına varması ve sürücünün aracı durdurması güvenlik kamerasına yansıdı. Sercan Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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