Son Dakika Haberleri: Karabük Zeytin Dalı Harekatı Şehidi İçin Mevlit Okundu

Karabük Zeytin Dalı Harekatı Şehidi İçin Mevlit Okundu

42 dakika önce

Zeytin Dalı Harekatı şehidi için mevlit okunduKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehadete ermesinin birinci yılı nedeniyle mevlit okundu.

Karabük Zeytin Dalı Harekatı Şehidi İçin Mevlit Okundu, System.String[]
Zeytin Dalı Harekatı şehidi için mevlit okundu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehadete ermesinin birinci yılı nedeniyle mevlit okundu.

Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehadete ermesinin birinci yılı nedeniyle Merkez Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlide, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından ikramlar yapıldı. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Ömer Bilal şahadet şerbetini içeli bir yıl oldu. Unutmadık, unutmayacağız. Bu gün evladımızın nezdinde tüm şehitlerimizi bir kez daha andık. Onlara dualar gönderdik. O makamlar, isteyerek varılamayacak makamlardır. Gönülden inanıyoruz ki, Ömer Bilal Akpınar ve onun gibi kahraman vatan evlatları, bilmediğimiz bir mekanda sizleri, bizleri ve tüm ümmeti temaşa ediyorlar. Bizlerin, onların uğrunda canlarını feda ettiği değerlere, kutsallara ne kadar sahip çıktığımızı gözlüyorlar. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:01 Kaynak: DHA

Akpınar, Karabük, Safranbolu, Güncel
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