Son Dakika Haberleri: Karabük zift birikintisine giren kedi tedaviye alındı
Son Dakika Güncel Haber

Karabük zift birikintisine giren kedi tedaviye alındı

47 dakika önce

Zift birikintisine giren kedi tedaviye alındıKarabük'te, Berna Özer,boyanıp yakılarak işkence edildiğini sandığı yavru kediyi veterinere götürdü.

Zift birikintisine giren kedi tedaviye alındı

Karabük'te, Berna Özer,boyanıp yakılarak işkence edildiğini sandığı yavru kediyi veterinere götürdü. Zift birikintisine yapıştığı ve uzun süre ziftle yaşadığı belirlenen kedi tedaviye alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oğluyla sokakta yürüyen Berna Özer, vücudunun bir bölümünde derisi görünen ve bir bölümünde tüylerine yapışmış siyah madde olan yavru kediyi fark etti. Berna Özer, boyanıp yakılarak işkence edildiğini zannettiği kediyi sokak hayvanlarından korumak için evine götürerek beslemeye aldı. Berna Özer, ertesi gün kediyi veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde kedinin zift birikintisine girdiği için tüylerinin derisinden kalktığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu tespit edildi.

'UZUN ZAMANDIR BÖYLE YAŞAMIŞ'

Veteriner İlker Başdağ kedinin ziftini içerisine girdiğini belirterek, Kedinin üzerinde zift kalıntıları var. Ziftin içerisine girmiş. Fazla miktarda yapışmış. Uzun zamandır da böyle yaşamış, ziftle mücadele etmiş. Bazı noktalarındaki tüylerini kaldırmak suretiyle ziftten kurtulmuş. Genel durumu iyi. Gerekli tedavisini yaptıktan sonra sahiplendirebilirsek sahiplendireceğiz. Sahiplendiremezsek bulunduğu noktaya tekrar geri salacağız. dedi.

Karabük zift birikintisine giren kedi tedaviye alındı

Cumhuriyet Mahallesi, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak
3 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü MHP Edirne İl Başkanı istifa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı yayımladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:02:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük zift birikintisine giren kedi tedaviye alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]