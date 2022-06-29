Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika
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Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

29.06.2022 20:56
Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanda Karabük-Zonguldak yolu trafiğe kapandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanda Karabük- Zonguldak yolu trafiğe kapandı.

İlçede 3 gündür aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Yeşilköy mevkisinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yoluna toprak ve kaya parçaları düştü.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yolu çift yönlü trafiğe kapattı.

Karayolları ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika
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