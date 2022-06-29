Yağmur suları adeta şelale gibi aktı, karayolunda oluşan heyelan için ekipler seferber oldu

Kaynak: AA

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika

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