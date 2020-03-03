Karabük- Zonguldak kara yolunda yolunda heyelan - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karabük- Zonguldak kara yolunda yolunda heyelan - Son Dakika

Karabük- Zonguldak kara yolunda yolunda heyelan

7 saat önce

Karabük-Zonguldak Kara yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Karabük- Zonguldak kara yolunda yolunda heyelan, System.String[]

Karabük- Zonguldak Kara yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukların oluştuğu kara yolu, ekiplerin çalışması sonrası tek taraflı ulaşıma açıldı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük-Zonguldak Karayolu'nda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Yaşanan heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma çift yönlü kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Kara yolları ekipleri sevk edildi.


Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kara yolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Kapanan kara yolu nedeniyle iki yönlü uzun araç kuyrukları oluştu. Kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla yol tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.


Ekipler, yolun çift yönlü ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

Zonguldak, Jandarma, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:53 Kaynak: İHA
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