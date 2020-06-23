Karabük, Zonguldak ve Düzce'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

Karabük, Zonguldak ve Düzce'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Karabük il merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle ana arterlerde ve caddelerde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve bina saçaklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Eskipazar ilçesinde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu hasar oluştu. Evin tavanında büyük bir bir delik açan yıldırım, başta elektronik malzemeler olmak üzere bazı eşyaların bozulmasına yol açtı.

Şiddetli yağışın ardından tıkanan menfezlerin açılması için belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani sel ve su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ile doluya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Zonguldak

Zonguldak'ın Merkez ve Kozlu ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde etkili olan yağış sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek suyun tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.

Kozlu ilçesinde ise sahil yolunun Sevgi Evleri mevkisinde ulaşım bir süre sağlanamadı. Sağanak nedeniyle yolda kalan araçlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Düzce'de yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda toprak kayması meydana geldi.

Yağmur yağışı özellikle yüksek kesimlerde bulunan köylerde etkili olurken, Melenderesi taşma noktasına ulaştı. Dere kenarlarına yakın olan köy yollarında zaman zaman aksamalar yaşandı. Bölgede yaşanabilecek olası heyelan durumuna karşı tedbirlerini artıran İlçe Özel İdare müdürlüğü ekipleri yol boyunca temizlik çalışması yaptı.

Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyünde Metin Meydan'a ait çift katlı ahşap eve yıldırım isabet etti.

Meydan ailesi, yanmaya başlayan evlerini köylülerin yardımıyla söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine köye giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.