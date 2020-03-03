Karabük-Zonguldak yolunda heyelan - Son Dakika
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Karabük-Zonguldak yolunda heyelan

6 saat önce

Zonguldak Karayolu'nda heyelan meydana geldi.

Karabük-Zonguldak yolunda heyelan, System.String[]

KARABÜK- Zonguldak Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları iş makineleriyle kaldırılırken, yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öğle saatlerinde, Karabük-Zonguldak yolunun Pirinçlik mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçaları, Karabük- Zonguldak Karayolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bölgeye gelen Karayolları ekipleri, yola düşen toprak yığını ve kaya parçalarını iş makineleriyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırabildi. Bir şerit ulaşıma açılırken, trafik ekipleri kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi.

Yolda bulunan toprak ve kayaların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.


Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:10 Kaynak: DHA
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