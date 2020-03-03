Karabük-Zonguldak yolunda heyelan - Son Dakika

KARABÜK- Zonguldak Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları iş makineleriyle kaldırılırken, yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öğle saatlerinde, Karabük-Zonguldak yolunun Pirinçlik mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçaları, Karabük- Zonguldak Karayolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bölgeye gelen Karayolları ekipleri, yola düşen toprak yığını ve kaya parçalarını iş makineleriyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırabildi. Bir şerit ulaşıma açılırken, trafik ekipleri kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi.

Yolda bulunan toprak ve kayaların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.