Karabüklü boksörler Erzurum'dan 4 madalya ile döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Karabüklü boksörler Erzurum'dan 4 madalya ile döndü - Son Dakika Spor

Karabüklü boksörler Erzurum'dan 4 madalya ile döndü

6 saat önce

Erzurum'da düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Karabüklü boksörler madalyalarla döndü.

Karabüklü boksörler Erzurum'dan 4 madalya ile döndü, System.String[]

Erzurum'da düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Karabüklü boksörler madalyalarla döndü.


Erzurum Yenişehir Buz Pateni Pistinin ev sahipliğinde düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Müsabakalara katılan Karabüklü boksörler şampiyonadan 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.


Karabük'ten Baykan Arslan yönetiminde 9 sporcunun katıldığı şampiyonada 3 sporcu finale çıktı. Sporculardan Avrupa Şampiyonu ve Dünya 2'incisi Elif Güneri finalde Sueda Şahin'i yenerek 11. kez Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca 54 kiloda Beyza Saraçoğlu'na mağlup olan Merve Özge Arslan ve 75 kiloda Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli 'ye yenilen İrem Günesen 2'nci oldu. 69 kiloda Gamze Kara ise bronz madalya aldı.


Şampiyona ile ilgili duygularını paylaşan Antrenör Baykan Arslan; " Bu çocuklar bizim çocuklarımız, yani Karabük'ün evlatları, diğer kulüplerin sporcularının büyük bölümü transfer, ama bizim çocuklarımız altyapıdan yetiştirdiğimiz çocuklar, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ayrıca hiçbir zaman bizlerden desteklerini esirgemeyen Valimiz, Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ve işadamımız Remzi Özçelik başta olmak üzere, tüm Karabük halkına teşekkür ediyorum, Karabük artık boksun önemli merkezlerinden biri haline geldi diyebiliriz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Palandöken, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi

Son Dakika Haberleri
21:14 Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması - Son Dakika Spor
21:06 Efsane futbolcu John Terry'nin babası kız arkadaşını darp etmek ve gasp etmek suçundan tutuklandı - Son Dakika Spor
20:47 Hanife'den eşine Trabzonspor tepkisi: İki lafımızdan biri Trabzon - Son Dakika Spor
20:29 Modern pentatlon hakem ve antrenörleri 2020'ye hazır - Son Dakika Spor
20:24 Bernard Mensah'a transfer izni çıkmadı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:38:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabüklü boksörler Erzurum'dan 4 madalya ile döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]