Son Dakika Haberleri: Karabüklü hakem VAR eğitimine davet edildi
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Karabüklü hakem VAR eğitimine davet edildi

6 saat önce

1. Lig ve 2. Lig ile Türkiye Kupası ve alt liglerde görev alan Karabüklü hakem Mustafa Hakan Belder, Süper Lig hakemi olma yolunda ilerliyor.

Karabüklü hakem VAR eğitimine davet edildi, System.String[]

1. Lig ve 2. Lig ile Türkiye Kupası ve alt liglerde görev alan Karabüklü hakem Mustafa Hakan Belder, Süper Lig hakemi olma yolunda ilerliyor.

Türkiye Kupası, Mustafa Hakan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:23 
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