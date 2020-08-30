Karabüklü hububat üreticilerinin yüzü yüksek verimle güldü - Son Dakika

Karabüklü hububat üreticilerinin yüzü yüksek verimle güldü

Karabük'te hasadı tamamlanan hububat, yüksek verimiyle üreticisini sevindirdi.

Karabüklü hububat üreticilerinin yüzü yüksek verimle güldü, System.String[]

Karabük'te hasadı tamamlanan hububat, yüksek verimiyle üreticisini sevindirdi.

Yaklaşık 375 bin dekar tarım arazisinin işlendiği Karabük'te, üretimde ilk sırayı hububat alıyor.

İl genelinde 2019-2020 üretim yılında 111 bin dekar alanda buğday, 28 bin dekar alanda arpa, 62 bin dekar alanda ise yem bitkisi ekildi.

Karabük'te "Ata Tohumu, Ata Toprağında Projesi" kapsamında, ekmeklik ve makarnalık buğdaylara kıyasla daha dayanıklı, lif açısından zengin, protein değeri yüksek siyez buğdayı da yetiştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen, 2 bin 350 dekar alanda ekimi yapılan siyez buğdayında bu yıl yaklaşık 470 ton ürün alındı.

"Verimli bir yılı geride bıraktık"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, Karabük'te hububat hasadının tamamlandığını söyledi.

Verimli bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ayvalık, üreticilerin yüzünün güldüğünü ve kendilerinin de mutlu olduğunu anlattı.

Ayvalık, il genelinde 15 bin 700 hektar alanda hububat ekimi yapıldığını ifade ederek, "Bu ekimlerde kullanılmak amacıyla İl Özel İdaresi finansmanıyla 220 ton buğday, 80 ton da tritikale ve 60 ton arpa tohumluğunu alarak üreticilerimize dağıttık. Çiftçilerimizin sertifikalı tohum ihtiyacını giderdik. Bunun güzel meyvelerini gördük. Gayet güzel verimli bir yıl geçti. Önceki yıllarda dekar başına ortalama 300-350 kilogram arasında aldığımız ürün bu yıl 450-650 kilogram arasına çıktı. Kuru şartlarda gayet güzel ve verimli bir yıl elde ettik. Toplamda 51 bin ton ürün hasılamız oldu." dedi.

Ürünlerin hasadında 16 biçerdöverin çalıştığını dile getiren Ayvalık, şunları kaydetti:

"Amacımız dane kaybını en az seviyeye indirmek. Bu konuda gerekli inceleme ve denetimleri yaptık. Güzel bir yıl geçti. Üreticilerimiz adına sevinçliyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu doğrultuda hareket edeceğiz. Bu kapsamda biz yine üreticilerimiz için İl Özel İdaremizin imkanları ile buğday, arpa ve tritikale tohumluğu için hazırlık çalışmalarını yaptık. Valimiz, İl Özel İdaremiz ve İl Genel Meclisimizin takdirleri ile bize gerekli ödenekler ayrıldı. Eylül ayının 15'i itibarıyla tohumlarımızı getirip üreticilerimize dağıtacağız."

Ayvalık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabüklü hububat üreticilerinin yüzü yüksek verimle güldü - Son Dakika

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