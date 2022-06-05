Karabüklü Pazarcı: Bu Pahalılık Nereye Kadar Gidecek? Sayın Cumhurbaşkanımız Buna Ne Çözüm Bulacak - Son Dakika
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Karabüklü Pazarcı: Bu Pahalılık Nereye Kadar Gidecek? Sayın Cumhurbaşkanımız Buna Ne Çözüm Bulacak

05.06.2022 12:02

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’e ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatan Karabüklü pazar esnafı, “Bu pahalılık nereye kadar gidecek? Dayanma gücü kalmadı. Bu ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanımız buna ne çözüm bulacak” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'e ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatan Karabüklü pazar esnafı, "Bu pahalılık nereye kadar gidecek? Dayanma gücü kalmadı. Bu ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanımız buna ne çözüm bulacak" dedi.

Nihat Yeşil, Karabük'te pazarcıların ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Safranbolu Üretici Kadın Pazarı'nı ve 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan pazar yerindeki esnafı ziyaret eden Yeşil'e yaşadıkları sorunları anlatan bir pazarcı, "Mazot pahalı, her şey pahalı. Bu pahalılık nereye kadar gidecek? Dayanma gücü kalmadı. Bu ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanımız buna ne çözüm bulacak?" diye konuştu.

"Oy zamanı geliyor buraya, oyları topluyorlar. Oydan sonra kimseyi tanımıyorlar" diyen esnaf, yurttaşların pahalılığa karşı dayanacak gücü kalmadığını söyledi. Esnaf, "Mazota zam gelecek diyorlar, her gün korkuyoruz bak" dedi.

Yeşil, "Hele bak bu ellere. Bu mübarek eller öpülmez mi" diyerek yaşlı bir esnafın elini öperek. Yaşlı kadın, Yeşil'e, "Pahalandı her şey ya" diye dert yandı.

Bir pazarcı kadın da Türkiye'nin yerli tohumunun kalmadığını dile getirerek, "Biber, patlıcan tohumumuz kalmadı… Kim gelirse gelsin, biz köylülerimiz için güzel şeyler yapsın. Biz köylüler de daha sağlıklı güzel nesiller yetiştirelim" diye konuştu.

Karabüklü Pazarcı: Bu Pahalılık Nereye Kadar Gidecek? Sayın Cumhurbaşkanımız Buna Ne Çözüm Bulacak
Karabüklü Pazarcı: Bu Pahalılık Nereye Kadar Gidecek? Sayın Cumhurbaşkanımız Buna Ne Çözüm Bulacak
Karabüklü Pazarcı: Bu Pahalılık Nereye Kadar Gidecek? Sayın Cumhurbaşkanımız Buna Ne Çözüm Bulacak
Karabüklü Pazarcı: Bu Pahalılık Nereye Kadar Gidecek? Sayın Cumhurbaşkanımız Buna Ne Çözüm Bulacak

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabüklü Pazarcı: Bu Pahalılık Nereye Kadar Gidecek? Sayın Cumhurbaşkanımız Buna Ne Çözüm Bulacak - Son Dakika

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