Karabüklü sporcular kayakta ilk madalyalarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Karabüklü sporcular kayakta ilk madalyalarını aldı - Son Dakika Spor

Karabüklü sporcular kayakta ilk madalyalarını aldı

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu 2.Etap yarışmasında Karabük'ten iki sporcu bronz madalyanın sahibi oldu.

Karabüklü sporcular kayakta ilk madalyalarını aldı, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu 2.Etap yarışmasında Karabük'ten iki sporcu bronz madalyanın sahibi oldu.


Türkiye'nin 53. Kayak Merkezi olan Keltepe Kayak Merkezinin hizmete sunulması ile kayak sporu kentte önem kazanmaya başladı. Kayak sporunun Karabük'te yaygınlaşması ile beraber kayak branşında yarışan sporculardan dereceler gelmeye başladı. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 29 Şubat - 02 Mart 2020 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu 2. Etap yarışmasının ilk gününde Safranbolu Belediyespor Sporcusu K. Akif Güler dördüncü olarak bronz madalya kazandı. Yarışmanın ikinci gününde ise Abdulsamet Yılmaz üçüncü, K. Akif Güler dördüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - KARABÜK

Erzurum, Türkiye, Karabük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
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